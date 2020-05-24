Турция приготовилась возобновить чартерные рейсы для россиян

МИД Турции активно работает над тем, чтобы возобновить авиасообщение с Россией и Германией. Об этом заявил глава ведомства Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.

По словам министра иностранных дел, решение о возобновлении авиасообщения будет принято с учетом эпидемиологической ситуации в государствах, числа зараженных и смертей от коронавируса. Однако в случае, если регулярное авиасообщение не возобновится, Турция приготовится организовать чартерные рейсы для туристов, в частности, для россиян.

«Мы будем ответственны за безопасность туристов с момента выхода из дома и до возвращения домой», — пообещал Чавушоглу. Он добавил, что страна готова дать представителям Минздрава и туризма информацию о мерах защиты здоровья в туристических зонах, гостиницах и аэропортах Турции.

Ранее глава Ассоциации туроператоров Турции (TURSAB) Фируз Баглыкайя заявил, что российских туристов в стране ждут не раньше июля-августа. По его словам, он не ожидает много россиян в июле, поскольку в России эпидемиологическая обстановка пока неблагоприятная, и они могут приехать, позднее, чем другие иностранные туристы. Он добавил, что первыми откроют сезон туристы из Китая, Японии, Южной Кореи, а также арабских стран и Ирана.

Турция объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса 29 апреля. По последним данным, в стране выявлено более 156 тысяч зараженных, из них 4340 человек скончались, 118 тысяч — вылечились.

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