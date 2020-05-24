Боец MMA выиграл три поединка на голых кулаках подряд и стал чемпионом

В Польше состоялся турнир Wotore 2 по смешанным единоборствам (MMA) на голых кулаках, победитель в котором определился за один ивент. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

36-летний Михал Пастернак одержал три победы за вечер. Все три схватки поляк завершил досрочно. В финале турнира он сломил сопротивление Кацпера Миклоша, применив удушающий прием.

Бои велись без перчаток и деления на весовые категории. Все схватки заявлялись как выставочные поединки — результаты не отразились на официальной статистике спортсменов.

Организаторы скрыли название арены, на которой прошел турнир Wotore 2. Ивент состоялся при пустых трибунах и был доступен к просмотру на основе PPV.

Пастернак известен по выступлениям в One FC, PLMMA. Свой последний официальный поединок он проводил против россиянина Ивана Штыркова. Он уступил бой судейским решением.

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