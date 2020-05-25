Число умерших россиян с коронавирусом превысило 3,6 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 3 633, за последние сутки зафиксировано 92 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в понедельник, 25 мая.

3633 человека умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 25 мая

За минувшие сутки в России выявлено 8946 случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 353 тысячи человек.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 25 мая превысило 5,4 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил 96,6 тысячи. За весь период пандемии скончались 345 060 пациентов, 2,17 миллиона человек выздоровели. Больше всего от коронавируса пострадали США и Бразилия.

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