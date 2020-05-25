Первые ЕГЭ в России пройдут без школьников

Первые, пробные, Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня пройдут без школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения, передает ТАСС.

Такое решение приняли в связи с тем, что необходимо проверить готовность системы к выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора.

Ранее 25 мая министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что 29 и 30 июня состоится пробный ЕГЭ, а основные экзамены начнутся 3 июля. Сдача ЕГЭ начнется с литературы, географии и информатике. Вторая волна экзаменов пройдет 3,5,7 и 8 августа.

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ЕГЭ в России должно было начаться 8 июня, однако позднее президент Владимир Путин объявил датой начала экзамена 29 июня. По словам Кравцова, во время проведения экзаменов школьников рассадят на расстоянии не менее полутора метров, а все пункты проведения ЕГЭ обеспечат средствами индивидуальной защиты.

По данным на 25 мая в России зафиксировано 352 427 случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии в стране умерли 3633 человека, выздоровели 118 798.

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