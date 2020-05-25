Названы точные даты ЕГЭ в России

В России 29 и 30 июня состоится пробный Единый государственный экзамен, основные начнутся 3 июля. Точные даты назвал министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.
По словам Кравцова, сдача ЕГЭ начнется с литературы, географии и информатике.
Также определены сроки второй волны ЕГЭ — экзамены состоятся 3,5,7 и 8 августа, добавил Кравцов.
По данным на 25 мая в России зафиксировано 352 427 случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии в стране умерли 3633 человека, выздоровели 118 798.
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