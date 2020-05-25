Путин разрешил собственникам квартир собираться онлайн

Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», разрешающий проводить собрания собственников жилья в многоквартирных домах заочно в онлайн-режиме. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Вносятся изменения, упрощающие порядок проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства», — уточняется в сообщении.

Материалы по теме «Крепкие парни говорили, что будут доить наш дом» Москвичи вступили в неравный бой с управляющей компанией. Теперь им угрожают расправой

Согласно новому закону, для проведения общего собрания владельцев квартир с использованием региональной информационной системы не требуется принятия общим собранием решения о ее использовании.

По Жилищному кодексу, собственники помещений в многоквартирном доме обязаны ежегодно проводить годовое общее собрание. Если иное не установлено жильцами, они собираются в течение второго квартала года, следующего за отчетным. Зачастую собрания срываются из-за отсутствия достаточного количества участников: мероприятие считается правомочным, если в нем участвуют как минимум 50 процентов собственников (или их представителей).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru