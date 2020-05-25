Доказана эффективность средства против коронавируса

Ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в США доказали, что препарат ремдесивир действительно ускоряет выздоровление у пациентов с COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале New England Journal of Medicine.

В клиническом тестировании приняли участие 1063 человек, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. Пациенты в составе контрольной группы получали плацебо, а добровольцам в опытной группе врачи вводили ремдесивир внутривенно в течение 10 дней, при этом в первый день лечения применяли дозу 200 миллиграмм, а в последующие — 100 миллиграмм. В среднем, получавшие препарат больные выздоравливали в течение 11 дней, а те, кто получал плацебо, — за 15 дней.

Ремдесивир также понизил смертность: доля летальных случаев среди пациентов в опытной группе составила 7,1 процента, а в контрольной 11,9 процента. Тяжелые осложнения наблюдались у 114 пациентов среди 541 тех (21,2 процента), кто получал экспериментальное средство, и у 141 из 522 тех (27 процентов), кто получал плацебо.

Ремдесивир является противовирусным препаратом, который был изначально разработан против вируса Эбола. Согласно специалистам, несмотря на показанную эффективность против коронавирусов, ремдесивир не может рассматриваться как универсальный препарат, поскольку уровень смертности при его приеме все равно остается достаточно высоким. Скорее всего, он будет использоваться в составе «коктейлей» с другими средствами.

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