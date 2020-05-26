В российском городе решили восстановить «Городок чекистов»

Власти Екатеринбурга решили восстановить к 2023 году (тогда будет празднование 300-летия города) архитектурный ансамбль «Городок чекистов» — комплекс зданий в стиле конструктивизма, где когда-то жил командный состав местного НКВД. Об этом пишет 66.ru.

Район ограничен улицами Ленина, Луначарского, Первомайской и Кузнечной. Он является памятником культуры федерального значения. Реконструировать хотят отдельные здания на территории, в частности, гостиницу «Исеть» — пока что ее планируют переделать под апартаменты. Под гостиницей есть большие подземные пространства — они затоплены и могут обрушиться, если ничего не предпринимать. Поэтому в первую очередь, как считают ремонтники, нужно отвести воду, а затем сделать гидроизоляцию с дренажем.

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«Гостиница «Исеть» потихоньку приходит в негодность, и необходимо вовлекать ее в общественное пространство города. Необходимо сделать так, чтобы здание жило, а не стояло черной стеной, глухим цилиндром в центре города. Важно соблюсти охранные обязательства, в частности, сохранить балконы», — говорит российский архитектор Борис Демидов, который занимается проектом.

Реконструкцию планируют доверить компании «Атомстройкомплекс». Ее представитель заявил, что реновация «Городка чекистов» может стать пилотным проектом большой программы комплексного обновления центра Екатеринбурга, которую разработало архитектурное бюро «Гордеев–Демидов».

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