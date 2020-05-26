Задержанный россиянин признался в убийстве школьницы

В Пензенской области задержанный по подозрению в убийстве школьницы россиянин признался в содеянном. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, подозреваемый рассказал полицейским, что 22 мая он приобрел две бутылки пива и решил распить их на автобусной остановке. По пути ему якобы встретились двое мужчин с компанией несовершеннолетних. Он рассказал, что угостил пивом одного из них, но после случился конфликт из-за того, что собутыльник якобы ударил кулаком по лицу одну из сопровождавших его девочек. Задержанный утверждает, что он пошел домой, но школьница побежала за ним и принялась осыпать оскорблениями, за что он задушил ее, а после испугавшись содеянного, раздел и спрятал одежду.

24 мая сообщалось, что школьницу, ушедшую на прогулку и пропавшую в Пензе, нашли убитой в лесополосе.

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