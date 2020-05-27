Футболист умер в 23 года

Английский защитник клуба Второй лиги Англии «Моркама» Кристиан Мбулу скончался. Об этом сообщает «Би Би Си».

Футболисту было 23 года. О причинах смерти пока не сообщается. «Мы шокированы внезапной утратой», — сообщается в заявлении клуба.

Мбулу успел провести лишь три матча в составе «Моркама». Игрок присоединился к команде в январе. С октября 2019-го защитник выступал за «Кру Александра», приняв участие в семи матчах Второй лиги.

25 мая стало известно о смерти бывшего футболиста итальянской «Ромы» Джозефа Буассе. По данным СМИ, камерунец скончался в результате сердечного приступа.