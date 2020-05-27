«Ясеням» и «Бореям» предрекли поражение от США у берегов России

Российские атомные подводные лодки проектов 885 «Ясень» и 955 «Борей» в гипотетическим конфликте с Соединенными Штатами могут не успеть покинуть свои прибрежные базы, будучи уничтоженными противолодочными силами противника, пишет «Военно-промышленный курьер».

С публикации отмечается, что устойчивости морского компонента российских стратегических ядерных сил угрожает отсутствие развитых разнородных противолодочных сил (РПЛС), которые бы могли обеспечить защиту подлодок как на этапе выхода из базы при переходе в заданный район боевого дежурства (ЗРДБ), так и в самом ЗРБД.

Ситуация в России с РПЛС, которые должны включать противолодочные авицию и надводные корабли, а также многоцелевые подводные лодки, в публикации оценивается как катастрофическая. В частности, по данным газеты, страна «давно не производит противолодочные самолеты и вертолеты».

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Издание также отмечает, что строящихся в стране малых кораблей недостаточно для обеспечения противолодочной обороны, которая бы обеспечила безопасный выход российских АПЛ из баз.

«Пренебрежение вопросами противолодочной обороны в перспективе может обернуться утратой боевой устойчивости наших стратегических подлодок, что в свою очередь поставит под вопрос безопасность Российской Федерации», — заключается в публикации.

В марте The Drive сообщило, что запуск крылатых ракет с субмарин прямо от причальной стенки является еще одним примером интересной и уникальной военно-морской тактики, которую СССР разработал во время холодной войны, а Россия продолжает использовать до сих пор.

В феврале The National Interest написало, что большинство субмарин Военно-морского флота России в ближайшие десять лет может исчезнуть.

В январе в том же журнале обратили внимание на два основных обстоятельства, указывающих на вымирание российского подводного флота — активный выход из эксплуатации старых субмарин и недостаточный выпуск новых.

В мае 2019 года блог navy_korabel в ЖЖ заметил, что в России за шесть лет «растаяли» восемь АПЛ.

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