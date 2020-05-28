Microsoft выпустила масштабное обновление Windows

Корпорация Microsoft представила глобальное обновление для Windows. Версия 2004 для настольных компьютеров доступна для владельцев копий операционной системы, сообщается на сайте компании.

Свежий апдейт можно получить через системные настройки ОС, выбрав пункт «Проверить наличие обновлений» в разделе «Обновление и безопасность». «Майское обновление предлагает множество новых функций, которые могут сэкономить ваше время, повысить производительность и позволить отдохнуть», — говорится в блоге Microsoft.

В описании новой версии системы говорится, что инженеры компании обратили отдельное внимание на безопасность пользователей. В частности, владельцы ОС могут настроить вход через пин-код, отпечаток пальца и по лицу. В масштабном обновлении Windows 10 были анонсированы поддержка второй подсистемы Linux, возможность тонкой настройки виртуальных рабочих столов, улучшение производительности системы и, в частности, встроенного браузера Edge, сопряжение смартфона с компьютером, обновленный голосовой помощник Cortana.

Отдельно упоминается добавление набора API DirectX 12 Ultimate, данная надстройка обеспечивает отображение более плавной графики с повышенной детализацией в играх. Пользователь получит возможность настроить под себя систему Xbox Game Bar и добавить сторонние виджеты.

В Windows 10 появился новый диспетчер задач, с помощью которого можно точно настроить потребление ресурсов ПК. В случае фатальной ошибки или повреждения устройства пользователь сможет восстановить систему из облачного хранилища. В версию 2004 добавили функцию необязательных обновлений с возможностью пропуска несрочных или некритичных апдейтов.

Ранее Microsoft рассказала о новых системных требованиях к Windows 10. Актуальная версия ОС может работать с процессорами Intel 10-го поколения, включая Intel Core i3, i5, i7, i9, i10, чипами AMD седьмого поколения и ноутбуками на базе процессоров Qualcomm Snapdragon 850 и 8cx.

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