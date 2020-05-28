Мэр бунтующего города помянул чернокожего фразой «был бы жив, если бы был белым»

Мэр американского Миннеаполиса Джейкоб Фрай прокомментировал смерть чернокожего местного жителя Джорджа Флойда, после гибели которого в городе начались беспорядки и бунты. Об этом он заявил в эфире утренней программы CBS This Morning.

«Он был бы жив сегодня, если бы был белым», — сказал градоначальник. По его словам, те факты о произошедшем, с которыми он ознакомился, вынуждают его разделять позицию протестующих.

В своем Twitter Фрай ранее также написал несколько фраз с упоминанием цвета кожи, пишет Daily Mail. «Если большинство людей, в частности цветных людей (иные от белого населения расовые группы — прим. «Ленты.ру»), сделали бы то, что сделал офицер полиции в понедельник, то уже были бы за решеткой», — указал он, имея в виду действия полицейского, с грубой силой задержавшего Флойда. Мэр пояснил, что именно по этой причине он попросил окружного прокурора арестовать офицера. По мнению Фрая, погибший, члены его семьи, друзья и все сообщество чернокожих людей заслуживают справедливости.

В связи со смертью Флойда в Миннеаполисе и еще нескольких городах США, в частности Лос-Анджелесе, начались беспорядки против полицейского произвола. Протестующие требуют ареста четырех сотрудников полиции, причастных к задержанию 46-летнего чернокожего охранника. 25 мая полицейские задержали Флойда по подозрению в расчете поддельным чеком в магазине, при этом один из них несколько минут грубо удерживал мужчину на асфальте, придавив его коленом. Задержанный жаловался на боль и затрудненное дыхание, ему стало плохо, через несколько часов он скончался в больнице; впоследствии выяснилось, что у мужчины были проблемы со здоровьем. Полицейских уволили со службы, дело о возможном нарушении гражданских прав расследует ФБР.

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