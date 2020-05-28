Телеведущая раскрыла причину выбора глубокого декольте для эфира

Британская телеведущая и актриса Аманда Холден (Amanda Holden) призналась в том, что намеренно надевала наряды с глубоким вырезом в эфире передачи Britain's Got Talent. Причину такого выбора она раскрыла изданию The Sun.

По словам 49-летней знаменитости, все, что происходит во время съемок, — продумано заранее, в частности, ее реплики и достаточно откровенные наряды. «Я хорошо знаю, что мне нужно говорить, делать в эфире. Иногда приходится притворяться: например, когда моя грудь обнажается больше обычного, я изображаю удивление», — пояснила Холден.

За последние несколько лет СМИ писали о Холден как о телеведущей, которая появляется на публике в неуместных платьях. Известно, что один из ее нарядов получил 663 жалобы на портале Ofcom (британское агентство, регулирующее работу теле- и радиокомпаний).

Ранее сообщалось, что зрители британского семейного шоу The One Show пристыдили Холден за вульгарный наряд с глубоким декольте. 49-летняя телеведущая появилась в эфире в розовом длинном платье с цветочным принтом и откровенным вырезом, почти обнажавшим ее грудь. «Это не то место, где надо показывать свою сексуальность, Аманда. Гадость», — высказался один из пользователей Twitter.

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