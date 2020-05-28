Россию наводнят сотни тысяч безработных строителей

Численность граждан, трудоустроенных непосредственно в российской строительной отрасли, в 2020 году сократится на 409 тысяч и составит около 4,5 миллиона человек. Прогноз по ключевым показателям отрасли подготовил Центр стратегических разработок (ЦСР), выдержки из документа приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По прогнозам аналитиков, страну наводнят сотни тысяч безработных строителей, а среднемесячная зарплата в отрасли сократится по итогам 2020-го с 41,9 тысячи до 38,7 тысячи рублей. Общая выручка всех компаний строительного сектора в текущем году составит 339 миллиардов рублей — почти на 84 миллиарда меньше, чем в 2019-м. Прибыль компаний снизится на 2,8 миллиарда, до 15 миллиардов рублей.

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Спрос на квартиры в новостройках, согласно ожиданиям экспертов ЦСР, упадет на 14 процентов: в 2020-м заключат около 670 тысяч договоров участия в долевом строительстве (минус 113 тысяч к показателю за 2019-й).

Как показал проведенный ЦСР опрос, самой распространенной проблемой в строительной отрасли в 2020-м стало возникновение финансовых трудностей у подрядчиков, поставщиков материалов и других контрагентов. Эту проблему выделили 80 процентов представителей компаний, опрошенных аналитиками. 78 процентов сообщили о сложностях из-за снижения производительности труда.

Ранее, в апреле, России предрекли остановку трети строек жилья. Представители отрасли в первую очередь сулят большие проблемы слабым застройщикам. Перебои с поставками стройматериалов уже начались, кроме того, девелоперы страдают из-за снижения объемов продаж квартир.

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