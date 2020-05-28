Раскрыто неизвестное преимущество iPhone SE

iPhone SE отличается выдающимися показателями при записи и воспроизведении аудио. К такому выводу пришли специалисты известного рейтинга оценки смартфонов DxOMark.

Аппарат Apple был протестирован в лаборатории компании, специалисты оценивали качество записываемого и воспроизводимого звука. В отчете DxOMark говорится, что в этом плане SE, вероятно, является лучшим смартфоном на рынке в своей ценовой нише. Девайс получил 70 баллов и оказался на седьмом месте рейтинга. Остальные гаджеты топ-10, среди которых Xiaomi Mi 10 Pro, Huawei Mate 20X и iPhone Xs Max, находятся в сегменте флагманских смартфонов.

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В обзоре DxOMark были изучены и раскрыты неизвестные большей части владельцев смартфонов показатели. В отчете сообщается, что при воспроизведении стереодинамики iPhone SE демонстрируют хорошие динамические характеристики и сбалансированные средние и высокие частоты. Среди плюсов аппарата при записи звука были отмечены отличные тембровые характеристики, отсутствие артефактов и защита микрофона от посторонних шумов.

Также авторы обзора отметили, что устройство не заслуживает более высокого балла из-за отсутствия четкого басового рисунка при воспроизведении и наличия звуковых артефактов. При этом специалисты DxOMark подчеркнули, что все равно не ожидали такой высокой производительности от доступного аппарата.

Представленный 15 апреля обновленный iPhone SE является самым доступным смартфоном Apple, продаваемым компанией официально. Стоимость девайса с корпусом от iPhone 8, 4,7-дюймовым IPS-экраном, одинарной камерой, NFC и поддержкой актуальной iOS 13 начинается от 40 тысяч рублей.

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