Назван наиболее подверженный летним температурным аномалиям регион России

Температура воздуха на территории Западной Сибири с вероятность в 60 процентов будет превышать летнюю климатическую норму. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы 18-го климатического форума стран СНГ по сезонным прогнозам (NEACOF-18).

Это касается Сибири и Дальнего Востока за исключением южной части региона. По прогнозам синоптиков, в этих районах температура воздуха останется в пределах многолетних значений. Кроме того, ожидается превышение нормы осадков на юге Сибири и ДВФО, а также в центральных регионах и на Урале.

Ранее сообщалось, что в первый день лета температура в европейской части России опустится до 8-9 градусов выше нуля. Такое похолодание продлится несколько дней, оно обусловлено приходом холодных воздушных масс из Арктики. Сохранение тепла прогнозируется только на Урале.

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