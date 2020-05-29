Россиянина посадили за убийство соотечественника в Камбодже

В Карелии суд приговорил местного жителя к 14,5 года лишения свободы за убийство соотечественника в Камбодже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор был вынесен на основании вердикта присяжных, которые признали подсудимого виновным в преступлении.

По данным СКР, в июле 2015 года мужчина отдыхал в камбоджийском городе Сиануквиль. Там он распивал спиртное с соотечественником, которого зарезал в ходе вспыхнувшего между ними конфликта. После совершения убийства житель Карелии оперативно уехал на родину, но его задержали.

Тело 28-летнего Дениса Гончарова нашли возле пляжа Отрес. Ему нанесли 30 ножевых ранений в спину, а затем перерезали горло, сообщает РИА Новости. Супруга погибшего китаянка Юань Цуйсян рассказала полиции, что за мужем заехал россиянин на мотоцикле и они отправились на прогулку.

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