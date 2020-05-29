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Американцы стали массово нарушать карантин ради секса

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Фото: Globallookpress.com

Жители США массово нарушают карантин и пренебрегают правилами безопасности ради того, чтобы заняться сексом. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летняя Сара из Нью-Йорка рассказала, что пошла на свидание с молодым человеком, с которым долго общалась во время карантина после того, как их запланированное свидание отменилось из-за введенного в городе режима строгой изоляции. Мужчина сказал ей, что у него нет никаких симптомов коронавируса. После второго свидания у пары был регулярный секс, и Сара не жалеет об этом.

30-летний Алекс из штата Нью-Джерси поделился похожей историей, хотя он нарушил карантин, чтобы продолжить отношения, а не начать их. «Я встречался с одной девушкой примерно за месяц до того, как нам пришлось уйти в режим строгой изоляции, и мы достигли этапа, когда отношения становились более серьезными. Карантин чуть не убил всю страсть и романтику», — сказал он. После введения режима изоляции Алекс еще раз связался с той девушкой, и она предложила встретиться. «Она пришла, и… да! Если честно, я даже не думал спрашивать, были ли у нее симптомы. Я верю ей», — сказал он.

Все эти люди избежали последствий после нарушения карантина ради секса, но известно и о заразившихся из-за подобного поведения людях. Одна американка анонимно рассказала, что несколько раз нарушила карантин, чтобы заняться сексом со своим теперь уже бывшим бойфрендом, который работает в одной из жизненно важных для государства сфер.

«Я встретилась с ним в конце апреля и заболела через несколько дней. С ним все в порядке — думаю, он болел бессимптомно. Это так расстроило меня, что я устроила ему заслуженную головомойку, и мы расстались», — сказала она. Женщина отметила, что ее бывший парень до сих пор не прошел тест на коронавирус. «Разбитое сердце не может сравниться с волнами жара, затуманенным мозгом, болями во всем теле, диареей и отсутствием аппетита. Этот мужчина не стоил того, чтобы заболеть», — сказала она.

Ранее сообщалось, что пассажиры нью-йоркского метро занялись сексом на станции, опустевшей из-за новой коронавирусной инфекции. Видео, на котором мужчина с женщиной занимаются любовью на безлюдной платформе, снял очевидец.

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