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Ученые обнаружили марихуану в древнем еврейском храме

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Фото: RONEN ZVULUN / Reuters

Археологи выяснили, что древние евреи использовали марихуану в своих религиозных практиках. Об этом сообщает BBC News.

Исследователи полагают, что коноплю, содержащую психоактивные вещества, сжигали в ходе богослужений.

По сообщениям израильских СМИ, это первое доказательство использования наркотических средств в ранних еврейских религиозных практиках.

Ученые обнаружили хорошо сохранившиеся остатки вещества на алтаре древнего храма, расположенного в пустыне Негев. По их сведениям, сооружению около 2700 лет.

Ранее археологи обнаружили в египетском храме Осириса в Карнаке скрытую полихромию — слой красок, использующихся в древности для создания произведений искусства и декорирования архитектурных элементов и скульптур.

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