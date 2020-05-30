Российские полицейские закатили тайную вечеринку в ресторане во время изоляции

В городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) сотрудники полиции закатили тайную вечеринку в ресторане «Гюмри», чтобы отметить повышение коллеги по службе, несмотря на режим самоизоляции. Об этом URA.RU сообщил правозащитник Сергей Иванов.

По его словам, оперативники попросили хозяина ресторана открыть для них заведение для празднования, там собралась компания из десяти полицейских. Когда вечеринку раскрыли, двое из ее участников попытались спрятаться в туалете. Правозащитник позвонил в дежурную часть Ханты-Мансийска и вызвал наряд.

В управлении МВД по ХМАО заявили о проведении служебной проверки в связи с инцидентом. По ее итогам будет решен вопрос об увольнении полицейских по отрицательным мотивам за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, отметила начальник отдела общественных связей ведомства Ольга Абмайкина. По ее словам, меры строгой дисциплинарной ответственности будут приняты к непосредственным руководителям провинившихся.

В отношении владельца ресторана составлен административный протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

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