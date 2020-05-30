Футболист спустил деньги одноклубников в казино и потерял работу

Защитник норвежского «Мольде» Вегард Форрен спустил деньги одноклубников в казино и потерял работу. Об этом сообщается на сайте команды.

Форрен отвечал за счет, на который переводились штрафы игроков и сотрудников клуба. У футболиста накопились долги из-за участия в азартных играх, и он гасил их деньгами с общекомандного счета. В «Мольде» узнали о случившемся после того, как игрок не вернул средства. Всего он должен клубу около 10 тысяч евро. Клуб принял решение расторгнуть контракт с Форреном.

Футболист прокомментировал случившееся, заявив, что просит прощение у всех причастных. Он отметил, что проходит лечение от игровой зависимости. «Грустно заканчивать карьеру в "Мольде" таким образом. Но я понимаю, что мои действия подорвали доверие ко мне», — подытожил спортсмен.

32-летний защитник провел в составе «Мольде» в общей сложности 13 сезонов. Он принял участие в 384 встречах, занимая второе место по проведенным матчам за команду.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!