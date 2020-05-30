Роднина осудила стонущих о падении доходов актеров и сравнила их со спортсменами

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина осудила актеров, которые жалуются на падение доходов во время пандемии коронавируса. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Сколько мы уже приняли законов, указов, постановлений правительства о поддержке малого и среднего бизнеса, а актеры стонут, как они голодают», — заявила Роднина. Она сравнила их со спортсменами, которые не жаловались, несмотря на сокращение зарплаты и отсутствие премиальных.

Ранее о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса заявил продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, артисты, которые на протяжении своей творческой деятельности платили налоги, имеют полное право требовать от государства поддержки.

Роднина — трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира в парном катании. В декабре 2007-го она была избрана депутатом Государственной Думы по списку «Единой России» от Омской области. Также она является членом Совета при президенте России по физической культуре и спорту.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!