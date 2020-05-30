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В Белоруссии заявили о третьей волне коронавируса

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

В Белоруссии одновременно развиваются три независимые волны эпидемии коронавируса. Об этом заявил член-корреспондент Национальной академии наук Белоруссии Павел Гринчук, передает Tut.by.

По его словам, самая интенсивная из них фиксируется в Минске и Витебске. Вторая волна, начавшаяся заметно позже, — в других крупных белорусских городах. Развитие ситуации последней недели свидетельствует о том, что существует еще и третья волна в малых городах и сельской местности, добавил ученый.

«Наложение таких волн вполне адекватно описывает ситуацию. Приходится читать много комментариев, что официальная статистика не соответствует действительности. У нас не сложилось такое мнение. Моделирование свидетельствует о том, что все объяснимо без конспирологических теорий», — рассказал Гринчук о проведенных совместно с доктором физико-математических наук Сергеем Фисенко исследованиях.

По их данным, если гипотеза о трех волнах верна, то уменьшение уровня инфицирования до 100 новых случаев в сутки может произойти в республике с 20 июля.

В Белоруссии не вводили жестких карантинных ограничений для борьбы с коронавирусом. Власти объясняют это экономическими причинами. По мнению, президент Белоруссии Александр Лукашенко, людям надо работать и спасаться от кризиса, «как только можно». Он отмечал, что решение не вводить карантин было правильным, поскольку богатые страны Запада уже столкнулись с «дикой безработицей», из-за которой люди «барабанят кастрюлями».

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 40 764 человека, 224 умерли, 17 390 пациентов выздоровели.

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