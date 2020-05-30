США прокомментировали переброску «российских» истребителей в Ливию

Американские военные заявили, что переброска военных самолетов в Ливию, которая якобы была осуществлена Россией, хоть и не изменит баланс сил в затяжной гражданской войне, однако может поспособствовать созданию российского геостратегического опорного пункта в Северной Африке. Об этом сообщает Reuters.

По их словам, Россия доставила 14 МиГ 29 и Су-24 на военно-воздушную базу Ливийской национальной армии (ЛНА).

Заместитель начальника Управления разведки Африканского командования США генерал Грегори Хэдфилд подчеркнул, что истребители еще не применялись.

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«Поддержка ЛНА и фельдмаршала Халифы Хафтара это, на самом деле, не про победу в войне, а про создание опорных пунктов», — заявил он.

Ранее истребители МиГ-29 (Fulcrum или «Точка опоры» по кодификации НАТО) с замазанными опознавательными знаками на российской базе Хмеймим в Сирии, которые якобы в мае были переброшены в Ливию, показали крупным планом на попавшем в сеть фото.

Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев, в свою очередь, отметил, что истребители МиГ-29, которые были замечены в Ливии, могут быть только советскими.

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