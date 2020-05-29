Замазанные «российские» МиГ-29 до отправки в Ливию показали крупным планом

Истребители МиГ-29 (Fulcrum или «Точка опоры» по кодификации НАТО) с замазанными опознавательными знаками на российской базе Хмеймим в Сирии, которые якобы в мае были переброшены в Ливию, показали крупным планом. На соответствующие снимки, появившиеся в сети, обратило внимание американское издание The Drive.

«На фотографиях отчетливо виден один Fulcrum без опознавательных знаков [пятиконечной красной звезды], и хвостовая часть второго [такого самолета] также заметна на заднем плане», — пишет издание. The Drive отмечает, что снимки сделаны, предположительно, 20 мая, якобы до отправки МиГ-29 в Ливию.

Издание напоминает, что первые снимки таких истребителей в Ливии появились 19 мая, и уверяет, ссылаясь на спутниковые данные, что первые МиГ-29 появились в Ливии 18 мая, а переброска самолетов из Сирии в Ливию завершилась 25 мая. Согласно The Drive, Африканское командование Вооруженных сил США опубликовало снимки точно таких же истребителей.

Издание сочло нелепым заявление главы комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктора Бондарева, назвавшего находящиеся в Ливии МиГ-29 не российскими, а советскими.

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В мае The Drive написало, что замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии.

В том же месяце украинское консалтинговое агентство Defense Express заявило, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 устроили «настоящий геноцид» «разрекламированным» зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.

Тогда же турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении в Ливии девяти ЗРПК российского производства.

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