Нидерландский шахматист пошутил над коллегой с помощью российского мема

Нидерландский шахматист Аниш Гири пошутил над коллегой из США Хикару Накамурой, используя популярный в России мем. Соответствующий комментарий спортсмен оставил в Twitter.

Голландец отреагировал на интервью американца о победе над Магнусом Карлсеном фразой «С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался».

Видео с этими словами обрело вирусную популярность в России несколько лет назад. Именно такой фразой российский наездник Александр Несяев прокомментировал победу в соревнованиях на столичном ипподроме во время Дней Франции в Москве.

25-летний Гири родился в Санкт-Петербурге и до 2009 года представлял на турнирах Россию. За год до этого его семья переехала в Нидерланды и впоследствии спортсмен стал выступать на международных соревнованиях за эту страну, а также выиграл четыре внутренних первенства.

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