Звездный тренер раскрыла легкий способ получить подтянутое тело на самоизоляции

Звездный фитнес-тренер Свава Сигбертдоттир, которая являлась наставником модели Сьюки Уотерхаус, актрисы Аманды Холден и певицы Николь Шерзингер, раскрыла легкий способ получить подтянутое тело, несмотря на самоизоляцию и временное закрытие фитнес-центров. Об этом пишет The Mirror.

Сигбертдоттир разработала специальные карточки для занятий спортом под названием The Mobility Card. Она утверждает, что тренировка, которая будет прокачивать все группы мышц, не обязательно должна быть сложной и изматывающей. Она может быть простой, но очень эффективной.

Набор выглядит как игра и включает 49 карточек с советами, как правильно выполнять упражнения. Все упражнения разделены на пять групп, в них входят, например, идеи для разминки перед занятиями спортом и идеи для растяжки после завершения тренировки. «Вы можете получить тренировку на все тело, и для этого даже не придется думать», — пояснила она. Также подобный способ поддерживать форму подходит для людей старшего возраста, у которых может не быть денег для занятий с фитнес-инструктором.

Свава Сигбертдоттир дала совет по поводу того, как мотивировать себя к занятиям спортом. Она предложила каждый раз начинать тренировку со специального упражнения. «Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, выпрямите грудную клетку и положите руки на бедра. Поднимите подбородок вверх и скажите себе, что вы сильный и способный», — отметила она. По ее словам, такое упражнение позволяет прийти в правильное состояние ума.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!