Торговавшую россиянками группировку раскрыли в Израиле

В Израиле арестовали преступную группировку, торговавшую женщинами из России и с Украины. Об этом РИА Новости сообщил представитель местной полиции Михаил Зингерман.

Известно, что раскрытая группировка работала несколько лет. Она занималась вербовкой женщин из стран бывшего СССР для работы массажистками — именно такую рекламу преступники давали в русскоязычном сегменте интернета. «Когда девушки прибывали сюда, они определялись на дискретные квартиры, где работали по предоставлению сексуальных услуг», — рассказали в полиции.

Отмечается, что руководила бандой 50-летняя женщина, которая известна в спортивных кругах страны. Другим руководителем преступников был ее муж. Кроме того, группировка также могла заниматься отмыванием незаконно полученных денег.

Летом 2019 года сообщалось, что в Румынии арестовали пять человек по подозрению в содержании трудных подростков в рабстве. По данным прокуроров, дети в возрасте от 12 до 18 лет содержались в рабских условиях на ферме и в других домохозяйствах в городе Вишеу-де-Сус в области Марамуреш. К несовершеннолетним применяли «жесткие и жестокие методы так называемого перевоспитания»: они были вынуждены «изнурительно трудиться», при этом их постоянно унижали, избивали, не давали есть.

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