В США рассмотрят законопроект о лишении полицейских иммунитета

Член палаты представителей США Джастин Амаш объявил о намерении внести на рассмотрение Конгресса законопроект о лишении полицейских иммунитета. Об этом сообщает Reuters.

Закон позволит жертвам противозаконных действий сотрудников полиции подавать на них в суд. Инициативу Амаша поддержала представитель штата Миннесота в нижней палате парламента Ильхан Омар.

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Доктрина об иммунитете сотрудников правоохранительных органов помогает полицейским избежать большинства исков о выплате компенсации жертвам их правонарушений или семьям пострадавших. Она часто защищает полицейских даже в тех случаях, когда суд признает их виновными в нарушении гражданских прав.

Ранее замминистра внутренней безопасности США Кен Кучинелли заявил, что власти США расценивают нападения на сотрудников полиции во время протестов как акты внутреннего терроризма.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе, штат Миннесота, с 26 мая. Горожане вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти местного жителя, чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался через несколько часов после того, как его арестовали с применением силы. Впоследствии на улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»), протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В город для усиления охраны порядка уже введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника, действует комендантский час.

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