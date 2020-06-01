Две бесстрашные клушицы напали на беркута

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В швейцарских Альпах беркут подвергся нападению двух клушиц. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

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Хотя беркут многократно превосходил клушиц по размеру, те не отставали от него и бесстрашно донимали хищную птицу, пока та не улетела. Автор видео предполагает, что таким образом они защищали свое гнездо;

Клушицы, также именуемые красноклювыми альпийскими воронами, обитают в горах и возвышенностях Евразии и Северной Африки. Это птицы семейства врановых длиной 36-42 сантиметра. Беркуты вдвое крупнее: длина тела — 76-93 сантиметра, размах крыльев до 2,4 метра. Питаются, среди прочего, клушицами.

В 2018 году сообщалось, что житель австралийского населенного пункта Тевантин, штат Квинсленд, снял на видео кукабару, которая пожирала змею у него перед домом. Чтобы доесть добычу, кукабаре понадобилось около десяти минут.

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