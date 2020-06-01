Шведский экономист удивился любви к городам в условиях пандемии

В условиях пандемии коронавируса любовь человечества к мегаполисам оказалась сильнее страха смерти. Об этом известный шведский экономист Кьелл Нордстрем заявил в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

Жители не покинули даже сильно пострадавший от COVID-19 Нью-Йорк, указал эксперт. «Я сам был удивлен, когда увидел, что люди пытаются справиться с пандемией именно в рамках больших городов», — отметил Нордстрем. По его мнению, в перспективе 20-40 лет люди продолжат жить в городах, при этом самые развитые 600 мегаполисов будут обеспечивать 80 процентов мировой экономики.

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«Все эти большие города — Лондон, Москва, Шанхай — в ближайшие годы станут намного более фрагментированными, утратят единство, — предположил экономист. — Например, Реховот (город в Израиле — прим. «Ленты.ру») — это своего рода университетский поселок внутри большого города. Такие поселки начнут возникать и в других крупных городах: скажем, Шанхай превратится в россыпь примерно из 150 небольших городков».

Нордстрем отметил, что в настоящее время многие мегаполисы уже значительно меняются — они начинают «расползаться на отдельные районы, внутри которых люди живут своей жизнью».

Ранее, в мае, было предсказано будущее торговых и бизнес-центров после пандемии. В международном архитектурном бюро Blank Architects предположили, что они не исчезнут полностью, но будут вынуждены переформатироваться.

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