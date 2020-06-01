Сбербанк напомнил россиянам о важности общения с детьми не только во время самоизоляции, но и после того, как ограничительные меры, введенные в стране из-за коронавируса, будут сняты. Соответствующее видео, приуроченное к Дню защиты детей, который отмечается 1 июня, банк разместил на своем канале в YouTube.

В ролике отмечается, что за то время, пока россияне были вынуждены оставаться дома, дети привыкли к тому, что их родители уделяют им больше внимания, чаще занимаются с ними совместными делами и больше с ними общаются. Как считают в Сбербанке, особенно важно, чтобы и после отмены всех ограничений, связанных с коронавирусом, жители страны не забывали о том, как важно проводить время с семьей.

«Самоизоляция закончится. А их желание проводить с вами время — нет. Посвящайте детям больше времени», — призвали в Сбербанке.

Ранее в мае россиянам раскрыли секреты воспитания детей на самоизоляции. По словам психолога и директора Московской службы психологической помощи Нины Петроченко, дети должны вместе с родителями не только играть, но и решать какие-то задачи, связанные с работой по дому.

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