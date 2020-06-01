Стало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца

Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинце, Богдане Вечирко. Он оказался трампистом и бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет «Страна.ua».

Отмечается, что мужчине 35 лет, он живет в городе Отсиго в штате Миннесота. Украинец работает подрядчиком грузовой компании, однако в некоторых отчетах значится как безработный. Издание указывает, что мужчина — «поклонник Республиканской партии и [президента США] Дональда Трампа», на что указывают его пожертвования. Возможно, он — гражданин США, поскольку считается избирателем.

Вечирко уже был осужден: его обвиняли в нападении с угрозами насилия и ложных звонках в экстренную службу. Предполагается, что на родине украинец мог служить в армии и участвовать в военном конфликте в Донбассе. Такое мнение основано на записях мужчины в Facebook — сейчас на его странице удалены все посты. Отмечается, что среди его друзей обнаружили военнослужащих бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее грузовик, которым управлял Вечирко, врезался в толпу бунтующих в Миннеаполисе. Сообщается, что люди успели среагировать на движущийся в их сторону транспорт, разбежавшись в стороны. Бунтующие избили украинца, после чего его доставили в больницу. Сейчас мужчину арестовали без права выхода под залог.

Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста.

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