Эмили Ратаковски снялась в рекламе своего бренда в прозрачном платье без белья

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски снялась в рекламной кампании собственного бренда нижнего белья и одежды для дома Inamorata Woman. Публикация появилась в Instagram-аккаунте компании.

На кадре 28-летняя модель позирует на природе в ярком оранжево-розовом наряде. Комплект состоит из трусов и платья-туники на пуговицах, изготовленного из прозрачной ткани. «Платье Roxbury и низ Orpheus — идеальный комплект», — говорится в описании поста.

Стоимость туники на сайте марки составляет 125 долларов (девять тысяч рублей), трусов — 75 долларов (5,5 тысячи рублей).

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Поклонники Inamorata Woman восхитились комплектом и внешним видом модели в комментариях под публикацией, набравшей 20 тысяч лайков. «Ты как всегда прекрасна!», «Теперь это моя любимая домашняя одежда», «Лучшая модель для рекламы твоего бренда — ты сама», — писали они.

Эмили Ратаковски и ранее участвовала в рекламных кампаниях своей марки. Так, например, в мае она поделилась откровенной серией снимков в купальнике Inamorata. Знаменитость запечатлели в водоеме в коричневом бикини Las Olas и черной кепке. Стоимость комплекта составляет 150 долларов (10 595 рублей).

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