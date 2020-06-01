Минздрав раскрыл детскую смертность в России

Детская смертность в России снизилась до одного из самых низких показателей за всю историю. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Сегодня в РФ один из самых низких за всю историю показателей детской смертности, это говорит о том, что то внимание и те ресурсы, которые вложены в детское здравоохранение, не прошли даром», — сказал Мурашко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



