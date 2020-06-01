110-летняя пациентка выздоровела от коронавируса

В марокканском городе Фес 110-летняя пациентка выздоровела от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Morocco World News.

Пожилая марокканнка поступила в больницу 3 мая. Она заразилась COVID-19 от сына. Пациентка провела в медицинском учреждении 26 дней и за это время полностью излечилась от инфекции. Доктора отмечают, что у нее не было никаких осложнений.

Женщина стала старейшей жительницей страны, вылечившейся от новой коронавирусной инфекции. Самым юным считается двухмесячный младенец, лечившийся в той же больнице.

Ранее сообщалось, что долгожительница из Испании Мария Браньяс (Maria Branyas) стала старейшей пациенткой в мире, выздоровевшей от коронавируса. Заболевание протекало у 113-летней пенсионерки бессимптомно.

По последним данным, к 1 июня в мире выявлено 6,3 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 374,5 тысячи человек, 2,9 миллиона человек уже выздоровели. В Марокко выявлено 7819 случаев заражения, погибли 205 человек.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от других людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам. В публичных местах и общественном транспорте следует использовать маску.

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