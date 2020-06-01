Стала известна судьба выпавшей из окна подполковника МВД

Стала известна судьба выпавшей из окна московской больницы и работавшей экспертом-криминалистом подполковника МВД. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, все попытки врачей реанимации спасти жизнь 45-летней сотрудницы полиции оказались безуспешными. Врачи несколько часов боролись за ее жизнь, женщину подключили к аппарату ИВЛ, но она умерла от травм, полученных при падении из окна пятого этажа городской больницы №24.

Ранее 1 июня сообщалось, что в медучреждение сотрудница полиции попала 23 мая, после того, как медики диагностировали у нее коронавирус. После падения пострадавшая осталась жива, ее поместили в реанимационное отделение. О пациентке известно, что она в звании подполковника полиции работала старшим экспертом в Экспертно-криминалистическом центре МВД России. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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