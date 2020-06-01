В Генштабе России рассказали о готовности ПВО сбивать бомбардировщики США

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Сергей Рудской рассказал о готовности средств противовоздушной обороны (ПВО) сбивать стратегические бомбардировщики США В-1В ВВС, которые 29 мая пролетали около границ России. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру».

Рудской отметил, что Россия внимательно отслеживает все полеты американских «стратегов». По его словам, 29 мая расчеты ПВО при приближении самолетов США также были готовы к немедленному применению.

Отмечается, что если в апреле 2020 года был зафиксирован всего один полет стратегических бомбардировщиков около Камчатки, то в мае — уже пять. Известно, что самолеты США приближались к границе Калининградской области на расстояние до десяти километров.

29 мая Министерство обороны России обнародовало видео перехвата бомбардировщиков В-1В ВВС США. Их обнаружили над нейтральными водами Черного и Балтийского морей. Российские истребители приблизились к американским самолетам, после чего те повернули в сторону от границы.

В Минобороны сообщили «Ленте.ру», что на перехват были подняты истребители Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа. При этом в военном ведомстве отметили, что полет прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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