В России отремонтируют более 800 дорог к образовательным учреждениям

В 2020 году в России отремонтируют 826 дорог к детским образовательным и досуговых учреждениям. Об этом сообщается на сайте Росавтодора.

В агентстве уточнили, что в нормативное состояние приведут более 1327 километров дорог. Большая часть из них будет сдана до начала нового учебного года. При этом во многих регионах ремонт уже завершен. «Например, дорожники Барнаула провели модернизацию светофоров на перекрестках 50 лет СССР — Георгиева и Балтийская — Лазурная. Первый находится рядом со средней школой №84. В районе второго расположены четыре учебных заведения», — рассказали в Росавтодоре.

В Новосибирской области идет капитальный ремонт участка улицы Большевистской протяженность 1,2 километра. Здесь также обустроят пешеходные переходы. «Я искренне радуюсь, когда вижу изменения в лучшую сторону в родном Новосибирске. Важно помнить, что в городе должно быть комфортно не только автомобилистам, но и пешеходам», — отметил заместитель председателя Общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Новиков.

Ремонтные работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С его помощью должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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