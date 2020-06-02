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Раскрыты способы достижения стройной фигуры на карантине

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Рейчел Диллон
Рейчел Диллон
Кадр: @racheljdillon

Персональный тренер раскрыла несколько способов улучшить фигуру во время режима изоляции, который был введен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Австралийская спортсменка Рэйчел Диллон (Rachel Dillon) регулярно публикует на своей странице в Instagram коллажи, демонстрируя, как выглядело ее тело до и после тренировок. На размещенных снимках видно, как увеличиваются мышцы ног и рук, а пресс становится более прорисованным.

Тренер поделилась с журналистами шестью привычками, которые помогают ей оставаться в хорошей форме.

Фото опубликовано @racheljdillon

По ее словам, в первую очередь следует потреблять достаточное количество калорий в день. «Вы должны съедать больше калорий, чем сжигаете в течение дня, для того чтобы ваши мышцы росли», — подчеркивает Диллон. Кроме того, она рекомендует правильно распределять суточную норму белков, жиров и углеводов.

Диллон также рассказала, что для достижения подтянутого тела, помимо правильного питания, необходимы постоянные тренировки. «Если вы хотите иметь прорисованные мышцы — нужно постоянно увеличивать нагрузку», — высказалась она, добавив, что во время занятия «следует постоянно концентрироваться на группе мышц, на которую вы направляете нагрузку».

Отмечается, что важно отдыхать между тренировками, поскольку «телу требуется время для восстановления». Тренер также советует спать от семи до девяти часов каждый день, для того чтобы за ночь организм успел накопить достаточно сил для следующей тренировки.

31 мая звездный тренер Свава Сигбертдоттир (Svava Sigbertsdottir), которая работает со многими голливудскими знаменитостями, показала легкий способ получить стройное тело, несмотря на закрытие фитнес-клубов. Специалистка разработала 49 карточек для занятий спортом с рекомендациями по выполнению упражнений.

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