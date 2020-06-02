Модель показала способ застегнуть старые джинсы с выросшим животом

Нидерландская модель и «ангел» бренда нижнего белья Victoria's Secret Роми Стрейд (Romee Strijd) показала способ застегнуть старые джинсы с выросшим во время беременности животом. Ее совет приводит Daily Mail.

В качестве примера 24-летняя Стрейд использовала штаны на высокой талии, которые носила несколько месяцев назад, и которые стали ей малы на позднем сроке беременности. «Джинсы перестали сходиться на талии, и я придумала, как выйти из положения», — комментирует модель..

Чтобы застегнуть пуговицу, девушка использовала резинку для волос: она сделала из нее петлю, продела в отверстие над молнией, а затем оба конца закрепила на пуговице, увеличив таким образом размер брюк.

В июне 2019 года пользовательница Facebook по имени Меган опубликовала видеоролик, демонстрирующий еще один простой способ уменьшить размер джинсов. Девушка на видео одета в черную футболку и джинсы, которые велики ей в талии. Чтобы уменьшить их размер, левой рукой она берет пуговицу и продевает ее под шлевку, а затем застегивает джинсы обычным способом.

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