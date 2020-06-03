Путин рассказал о «внутренней кухне» своих совещаний

Президент России Владимир Путин рассказал о внутренней кухне совещаний со своим участием. Внимание на слова главы государства обратили журналисты РИА Новости, входящие в кремлевский пул, в своем Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

По словам российского лидера, особое внимание уделяется подготовке. «Очень важен сам этап подготовки к совещанию, поскольку предварительно обсуждаются возможные необходимые меры поддержки», — пояснил он в ходе совещания по поддержке легкой промышленности, которое проходит в среду, 3 июня.

В частности, уточнил президент, перед данной встречей он и члены кабмина выслушали мнение представителей бизнеса.

Ранее в июне журналисты обратили внимание на одобрительный стук Путина кулаком по столу в ходе его совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Это произошло в момент, когда глава государства говорил о большой работе по восстановлению экономики, которую провел кабмин.

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