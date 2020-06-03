В России определились с регулированием цифровой экономики

АНО «Цифровая экономика» утвердила концепцию, которая определяет правила комплексного правового регулирования отношений в цифровой экономике. Об этом в среду, 3 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Там уточнили, что новая концепция, в частности, предлагает разработать механизм добровольной сертификации образовательных услуг, а также закрепить возможность получить образование по профессиям цифровой экономики при помощи льготного долговременного кредитования. Кроме того, она предусматривает создание льготного режима налогообложения для субъектов цифровой экономики и сформировать нормативно-правовую базу для использования беспилотных транспортных средств.

Как отмечается, эти и другие предложения были подготовлены рабочей группой из числа представителей фонда «Сколково», Минэкономразвития и бизнес-сообщества. Теперь документ будет направлен в Минэкономразвития для проработки с участием федеральных органов исполнительной власти. После этого его должен будет утвердить президиум правительственной комиссии.

Данная инициатива также реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.

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