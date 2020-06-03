ВОЗ дала оценку ситуации с коронавирусом в России

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге дал оценку ситуации с распространением коронавируса в России. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению представителя ВОЗ, Россия и Украина выходят «на постепенную стабилизацию». Клюге также отметил, что всего в европейском регионе выявлено более 2,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли более 181 тысячи человек. При этом организация продолжает оценивать риски как высокие, несмотря на снижение числа новых случаев в два раза по сравнению с апрелем.

Ранее в ВОЗ рассказали об угрозе нового всплеска коронавируса. Так, Клюге назвал приход второй волны неизбежной: «Все большее число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID-19».

По последним данным, во всем мире более 6,37 миллиона человек заразились коронавирусом. За весь период пандемии скончался 380 251 пациент, 2,72 миллиона человек выздоровели.

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