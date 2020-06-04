Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Мне говорят: "Слушай, у тебя дочка учится в Америке". И слава богу, что она учится в Америке, получит образование, которое конкурентно», — заявил спортсмен, добавив, что считает своего ребенка взрослым человеком, который может сам принимать решения.

Фетисов также отметил, что патриот — не тот человек, кто живет в конкретной стране, а тот, кто думает о том, как сделать ее лучше.

Фетисов — двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР, золотые медали спортсмен завоевал на Играх 1984 и 1988 годов. На клубном уровне он выступал за московский ЦСКА, а также за команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилс» и «Детройт Ред Вингс».

Фетисов включен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF) и в Зал хоккейной славы в Торонто. С 1989-го по 2002 год жил в США, затем вернулся в Россию. 28-летняя дочь Фетисова Анастасия родилась в Нью-Йорке, она гражданка России и США.

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