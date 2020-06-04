Названы главные проблемы российских лесов

В Счетной палате назвали главные проблемы российских лесов. В частности, выяснилось, что сведения по 84,4 процента площади лесного фонда страны (967 миллионов гектаров) устарели более чем на 10 лет. Об этом говорится в отчете ведомства, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Действующая система организации работ по лесоустройству не позволяет обеспечить государство полной и достоверной информацией о состоянии ресурсов. Кроме того, есть проблема недостаточного финансового обеспечения для проведения таких работ. По подсчетам Счетной палаты, для актуализации данных требуется от 14 до 83 миллиардов рублей.

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Также в отчете указывается на недостатки планирования. «Субъекты Российской Федерации самостоятельно без единого для всех критерия определяют объемы, способы и локацию проведения мероприятий. Порой работы по лесоустройству проводятся не там, где нужно», — говорится в документе. В Счетной палате считают, что полномочия без решения системных проблем нельзя передавать на федеральный уровень, поскольку это может грозить более высокими затратами бюджета.

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