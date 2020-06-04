Следователь помогла любовнику избежать наказания за кражу 17 миллионов рублей

В Ивановской области следователь полиции, используя служебное положение, помогла любовнику избежать наказания за кражу 17 миллионов рублей. Об это в четверг, 4 июня, сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, 30-летняя капитан юстиции отдела полиции «Тейковский» хорошо знала, что ее сожитель причастен к краже имущества у юридической фирмы, занимающейся медтехникой, на сумму более 17 миллионов рублей. Потерпевшая сторона неоднократно просила провести проверку по факту хищений, но женщина выносила отказы в возбуждении уголовного дела, фальсифицируя материалы проверки.

Установить злой умысел следователя удалось только при помощи сотрудников регионального ФСБ, которые, собрав необходимые доказательства, задержали женщину. Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении нее уголовное дело по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.

5 марта 2015 года сообщалось, что в Тюмени задержали сотрудницу полиции по подозрению в похищении женщины из ревности. Из-за личных неприязненных отношений к бывшему мужу сотрудница полиции совместно со своим коллегой и еще одной сообщницей с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, похитила его сожительницу.

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