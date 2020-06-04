Россия поставила Сирии истребители МиГ-29

Посольство РФ в Сирии объявило о поставке истребителей МиГ-29 в Сирию. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Twitter-аккаунте дипмиссии.

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Самолеты были переданы Сирийской Арабской армии. Данная поставка российских истребителей стала второй в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.

Посольство отмечает, что сирийские военные приступили к выполнению задач на переданных им самолетах.

Ранее представители Пентагона заявили, что Россия перебрасывает истребители МиГ-29 и фронтовые бомбардировщики Су-24 в Ливию транзитом через Сирию. По данным американских военных, в страну направлены по меньшей мере 14 новых российских самолетов без опознавательных знаков.

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