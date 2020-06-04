С начала торгов на Московской бирже рубль слабеет по отношению к основным валютам. Курс доллара взлетел выше 69 рублей, а евро укрепился выше 77 рублей, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:30 по московскому времени доллар остановился на 69,09 рубля (на пике — 69,15 рубля), а евро — на 77,39 рубля (максимум — 77,45 рубля).

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Основные российские фондовые индексы, Мосбиржа и РТС, снижаются вместе с рублем на 1,1 процента и 1,88 процента соответственно.

Рубль и нефть на фоне ожиданий по встрече ОПЕК+, где стороны, предположительно, должны были ужесточить сокращения добычи, росли с начала недели до максимумов с марта.

Однако накануне, 3 июня, стало известно о проблемах в переговорах, возникших из-за ряда стран, которые не выполняют свои квоты. Источники утверждают, что Россия и Саудовская Аравия пытаются добиться от Нигерии и Ирака твердых гарантий исполнения сделки, в противном случае встреча не состоится и на следующей неделе. В четверг, 4 июня, на этом фоне нефть опустилась до уровня 39 долларов за баррель, а WTI — до 36,5 доллара.

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